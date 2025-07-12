Gümenek Mesire Alanı'nda Yenileme Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Gümenek Mesire Alanı'nda Yenileme Çalışmaları Sürüyor

12.07.2025 17:16
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Tokat'ta Gümenek Mesire Alanı, sanatla iç içe bir dinlence merkezi olarak yenileniyor.

Tokat'ta bulunan Gümenek Mesire Alanı'nda çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi tarafından Gümenek Mesire Alanı'nda başlatılan düzenleme çalışmaları sürüyor. Yaz aylarında vatandaşların daha konforlu ve keyifli vakit geçirmesi hedeflenen alanda, piknik masaları rengarenk desenlerle süslenerek adeta birer sanat eserine dönüştürülüyor.

Gümenek Mesire Alanı, Tokatlıların doğayla, sanatla ve keyifli anlarla buluşacağı yeni bir cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çalışmaları inceleyerek, masalardan birini boyadı.

Yazıcıoğlu, şehrin her köşesinde üretken belediyecilik anlayışıyla hem estetiğe hem de işlevselliğe değer kattıklarını belirterek, "Gümenek Mesire Alanı'nı hemşehrilerimizin ailece vakit geçirebileceği, sanatla iç içe bir nefes alma alanı haline getiriyoruz. Masalara yaptığımız canlı renkli desenler, çocuklardan yetişkinlere kadar tüm ziyaretçilerimize pozitif bir atmosfer sunmayı amaçlıyoruz. Öte yandan alanda barbekü alanları, oturma grupları ve çevre düzenlemeleriyle kapsamlı yenileme çalışması yaptık. İnşallah çok yakında hep birlikte burada piknik yapacak ve bu özel alanı hemşerilerimizle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümenek Mesire Alanı'nda Yenileme Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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