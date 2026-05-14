Gümrükçü Washington'da Temaslarda Bulundu

14.05.2026 11:48
Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, ABD'de NATO ve ekonomik ilişkileri görüştü.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, Washington'da ABD'li yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde NATO ve bölgesel güvenlik konuları ele alınırken, ekonomik ve siyasi ilişkiler konusunda da temaslarda bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Savaş Bakanlığı'nda Siyasadan Sorumlu Müsteşar Elbridge Colby ile Washington'da görüştü. Görüşmede, NATO ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Açıklamada, "Büyükelçi Gümrükçü, Vaşington'da ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Jacob S. Helberg ve Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Allison M. Hooker ile de biraraya geldi" denildi.

Kaynak: ANKA

