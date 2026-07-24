Gümrüklerin Yeni Kahramanları: 6 Yavru Köpek - Son Dakika
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Gümrüklerin Yeni Kahramanları: 6 Yavru Köpek

Gümrüklerin Yeni Kahramanları: 6 Yavru Köpek
24.07.2026 12:28
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Gümrükte görev yapacak 6 'Springer Spaniel' yavru, dedektör köpek olarak eğitilmeye başlandı.

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde dünyaya gelen 'Springer Spaniel' cinsi 6 yavru köpek, gümrük kapılarının yeni muhafızları olmaya hazırlanıyor. Yavrular; sosyalizasyon, çevre adaptasyonu ve oyun eğitimlerinin ardından 1 yaşına bastıklarında narkotik ve patlayıcı kurslarına katılıp, dedektör köpek olarak sahaya inecek.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde, gümrük kapıları, havalimanları ve limanlarda görev yapacak dedektör köpekler yetiştirilip, eğitim ve sağlık süreçleri yürütülüyor. Yüksek burun hassasiyetleri ve bitmeyen enerjileriyle öne çıkan 'Springer Spaniel' ırkı yavrular, henüz 3 aylıkken başlayan özel programlarla geleceğin görev köpekleri olarak yetiştiriliyor. Bu kapsamda yeni dünyaya gelen 'Springer Spaniel' cinsi 3 aylık yavruların eğitim süreçleri başladı. Yüksek arama motivasyonları ve küçük yapılarıyla dar alanda operasyonel kolaylık sağlama amacıyla tercih edilen yavrular; sosyalizasyon, çevre adaptasyonu ve oyun eğitimlerinin ardından 1 yaşına bastıklarında narkotik ve patlayıcı gibi branş kurslarına katılacak. Eğitimin ardından da dedektör köpek olarak sahaya inecekler.

'AV DÜRTÜLERİNİN ARTMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Gümrük Muhafaza Memuru Köpek Eğitmeni Samet Olur, yavruların tesiste dünyaya geldiğini ve anne babalarının damızlık olarak kullanılan görev köpekleri olduğunu söyledi. Olur, "Köpeklerimizin eğitimi yaklaşık 1 yaşına kadar sürecek. Bu eğitimin ilk başında sosyalizasyon eğitimleri gerçekleşiyor çevre şartlarına adapte olabilmeleri için. Bununla birlikte av dürtülerinin, oyun güdülerinin artırılması için, oyun motivasyonlarının artırılması için çalışma yapıyoruz. Daha sonra branş kurslarına girecekler. Eğitim programımız gün gün değişiklik gösteriyor; ama aşağı yukarı günlük rutinlerimiz var. Sabah bakımları yapılır, dışarı çıkarılırlar, enerjilerini atarlar, birbirleriyle oynarlar. Daha sonra eğitmen arkadaş eşliğinde çalışmalara devam edilir. Gün içerisinde köpeğin ihtiyacına göre, eğitmenin eğitim programına göre sosyalizasyon eğitimi, oyun eğitimi gibi eğitimlere devam edilir" dedi.

'ARAMA MOTİVASYONLARI ÇOK YÜKSEK'

Olur, ırkın, doğdukları andan itibaren arama yapmaktan ve burunlarını kullanmaktan büyük keyif aldıklarını vurgulayarak, "Bu iş için dünyaya gelmiş köpekler diyebiliriz gerçekten. Bu yavrularımız, 1 yaşından sonra dedektör köpek olarak gümrük kapılarında, havalimanlarında, limanlarda görev yapacaklar. Bu, 3'üncü batınımız aynı ırktan. Daha önce farklı ırklardan da üretimlerimiz oldu ama bu ırkın arama motivasyonunun yüksek olması, bitmeyen enerji seviyesi, burun hassasiyeti gibi artı özellikleri bizi bunlara yönlendirdi. Köpeklerimiz açık ve kapalı alanlarda, gümrük sahalarında, havalimanlarında, limanlarda, gümrüğün olduğu her yerde aktif olarak görev yapıyorlar. Diğer ırklara nazaran biraz daha sempatik ve küçük oldukları için insanları tedirgin etmeden görev yapabiliyorlar. Enerji ve arama motivasyonları çok yüksek. Durmaksızın arayabilirler uzun sürelerce. Yapılarının biraz daha ufak olması sebebiyle binek araba içerisinde ya da dar alanlarda arama yaparken zorlanmadan, daha rahat hareket edebiliyorlar. Bu da bize büyük bir avantaj sağlıyor. Bir yandan sayılarımızı artırmaya çalışıyoruz, bir yandan da yaşlanan, sakatlanan köpeklerimiz oluyor maalesef. Onların yerine yenilerini yetiştiriyoruz. Bu yüzden üretimlerimiz aktif olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK TESTE TABİ TUTULUYORLAR

KEM'de görev yapan Veteriner Hekim Mehmet Fatih Daşdemir de yavruların gebelikten itibaren tüm süreçlerinin büyük bir özenli takip edildiğini söyledi. Daşdemir, yavruların gelişim süreçlerinde kalça displazisi, diz kapağı çıkıklığı, kan, X-ray gibi testlere tabi tutulduklarını, bu testleri geçenlere 'görev köpeği olur' raporu düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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