Gümüşhacıköy\'de 23 Nisan Kutlaması

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Işık İlkokulu öğrencileri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir araya gelerek etkinlik düzenledi.

Gümüşhacıköy Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programda, öğrenciler ve askerler kurulan parkurda yarıştı, eğlenceli oyunlar oynadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla, minik öğrenciler ve jandarma personeli, 105 el baskısıyla bir Türk Bayrağı oluşturdu.

Programın sonunda öğrenciler, gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

Sınıf öğretmeni Özge Gülsüm Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri kapsamında farklı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek,

"İlçe Jandarma Komutanlığımızdan değerli asker ağabeylerimizi davet ettik. Onlar da bizleri kırmayarak geldiler. Hep birlikte 105 el baskısıyla bayrağımızı oluşturduk. Kendilerine bu anlamlı katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca öğrencilerimizle birlikte balon uçurduk ve çeşitli yarışmalar yaptık. Emeği geçen herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden Ömer Tura Uysal ise "Bugün asker abilerimizle eğlendik, oyunlar oynadık, balon uçurduk. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.