Gümüşhacıköy\'de Aile Karla Mahsur Kaldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar yağışı nedeniyle Kızık Yaylası'nda mahsur kalan aile kurtarıldı.
Ailenin durumu bildirmesi üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Karla kapanan yol iş makineleriyle açıldı.
Ekipler, Karagöz ailesini bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye ulaştırdı.
Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
