Gümüşhacıköy\'de Eğitim Modeli Bilgilendirmesi

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Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, Mehmet Paşa Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında 8. sınıf öğrencilerine LGS süreci, öğretmenler ve 5. sınıf öğrencilerine ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gültekin, 8. sınıf öğrencileriyle yaptığı sohbette LGS sınavına yönelik strateji ve motivasyon önerileri sunarken, 5. sınıf öğrencilerine de öğrenci merkezli yeni eğitim modelini anlattı.

Ercan Gültekin, öğrencilerin sadece bilgili değil, aynı zamanda erdemli bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflendiğini söyledi.

Ziyarete şube müdürleri Deniz Yazar ve Kadir Tabik de eşlik etti.