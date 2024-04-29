Gümüşhacıköy'de Köy ve Mahalle Muhtarları KKKA Hastalığı Hakkında Bilgilendirildi - Son Dakika
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Gümüşhacıköy'de Köy ve Mahalle Muhtarları KKKA Hastalığı Hakkında Bilgilendirildi

Gümüşhacıköy\'de Köy ve Mahalle Muhtarları KKKA Hastalığı Hakkında Bilgilendirildi

Gümüşhacıköy'de düzenlenen programda köy ve mahalle muhtarları, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirildi. Toplum Sağlığı Merkezi doktoru Taha Hançerli tarafından yapılan sunumda, KKKA'nın tanımı, belirtileri, bulaşma yolları ve korunma yöntemleri anlatıldı. Hançerli, KKKA'nın kene ısırmasıyla bulaşan bir hastalık olduğunu ve ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve eklem ağrısı gibi belirtilere yol açtığını vurguladı. Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı ise KKKA'nın önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

29.04.2024 14:37
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Gümüşhacıköy'de köy ve mahalle muhtarları, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirildi.

İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, Toplum Sağlığı Merkezi doktoru Taha Hançerli tarafından KKKA'nın tanımı, belirtileri, bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında sunum yapıldı.

Hançerli, KKKA'nın kene ısırmasıyla bulaşan bir hastalık olduğunu ve ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve eklem ağrısı gibi belirtilere yol açtığını söyledi. Doktor ayrıca, KKKA'dan korunmak için kene ısırıklarından kaçınmanın ve kene kovucu kullanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıda konuşan Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı ise KKKA'nın önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve bu hastalıktan korunmak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy'de Köy ve Mahalle Muhtarları KKKA Hastalığı Hakkında Bilgilendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhacıköy'de Köy ve Mahalle Muhtarları KKKA Hastalığı Hakkında Bilgilendirildi - Son Dakika
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