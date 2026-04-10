Gümüşhacıköy\'de Polis Haftası Kutlaması

Gümüşhacıköy'de, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Kaymakam Büşra Güneş'i makamında ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Cennet Şahin ve beraberindeki emniyet personeli tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Polis Haftası kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kaymakam Güneş, toplumun huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı.