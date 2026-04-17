Gümüşhacıköy\'de Su Ürünleri Denetimi

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göletlerde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker koordinesinde yürütülen çalışmalarda, başta İmirler Göleti olmak üzere ilçe genelindeki tüm su kaynaklarında kontrol yapıldı.

Denetimlerin, Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenli olarak sürdürüldüğünü belirten Celal Eker, doğal yaşamın korunması için denetimlerin tavizsiz devam edeceğini vurguladı.

Eker, "İlçemizde bulunan İmirler Göleti ve diğer su kaynaklarımızda su ürünleri popülasyonunu korumak önceliğimizdir. Kurallara uymayanlara yönelik yasal işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır. Amacımız hem ekolojik dengeyi korumak hem de amatör balıkçılığın usulüne uygun yapılmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.