Gümüşhacıköy\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Samsun istikametine giden Hacı Ahmet Demir idaresindeki 34 YKD 10 plakalı hafif ticari araç, Turna Bağları mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
