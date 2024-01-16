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Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi 2023 yılında 146 bin 395 hastaya hizmet verdi - Son Dakika
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Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi 2023 yılında 146 bin 395 hastaya hizmet verdi

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mümin Sarıkulak, 2023 yılında hastanelerinde toplamda 146 bin 395 hastaya hizmet verdiklerini açıkladı. Hastanede polikliniklerde 76 bin 812 kişiye, acil servislerde 53 bin 530 kişiye, diş polikliniklerinde 9 bin 909 kişiye, evde sağlık ziyaretlerinde 3 bin 210 kişiye ve diyaliz servisinde 2 bin 934 kişiye müdahale edildiği belirtildi. Hastanenin 50 yatak kapasitesi bulunurken, 198 sağlık personeli ile hizmet verildiği ifade edildi.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi 2023 yılında 146 bin 395 hastaya hizmet verdi
16.01.2024 - 12:18,
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Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mümin Sarıkulak, 2023 yılında 146 bin 395 hastaya hizmet verdiklerini bildirdi.

Sarıkulak, AA muhabirine, hastanelerinde 76 bin 812 kişiye polikliniklerde, 53 bin 530 kişiye acil servislerde, 9 bin 909 kişiye diş polikliniklerde, 3 bin 210 kişiye evde sağlık ziyaretlerinde, 2 bin 934 kişiye de diyaliz servisinde müdahale edildiğini anlattı.

Hastanelerinin 50 yatak kapasiteli olduğunu, 198 sağlık personeli ile çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Sarıkulak, "Hastanemizde 2 dahiliye, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 kadın doğum ve hastalıkları uzmanı, 1 genel cerrahi uzmanı ile 2 aile hekimi, 1 diyetisyen, 13 pratisyen hekim, 177 hemşire, sağlık personeli, idari ve temizlik personeli ile hizmet veriliyor." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi 2023 yılında 146 bin 395 hastaya hizmet verdi - Son Dakika
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