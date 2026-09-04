Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş esnafı ziyaret edip talep ve önerileri dinledi
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Güneş, iş yerlerinde incelemelerde bulunup talep ve önerileri dinledi, kamu kurumlarının sorunlara çözüm üretmek için çalıştığını belirtti.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaymakam Güneş, ziyaretlerinde esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek iş yerlerinde incelemelerde bulundu.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Güneş, ilçenin ihtiyaçları ile esnafın talep ve önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Güneş, kamu kurumlarının vatandaşların sorun ve beklentilerine çözüm üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Kaynak: AA
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