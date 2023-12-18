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Gümüşhacıköy Kaymakamı köyleri ziyaret ediyor

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Sarayözü köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Kaymakam Büyükkaymakcı, köyde yapılan DSİ dere ıslah çalışması ve KHGB tarafından yapılan içme suyu isale hattı yatırımları hakkında bilgi aldı. Büyükkaymakcı, köyün sorunlarını çözmek için çalışmalar yaptıklarını ve köyün daha yaşanabilir hale gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Gümüşhacıköy Kaymakamı köyleri ziyaret ediyor
18.12.2023 - 16:37,
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, köyleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Büyükkaymakcı, Sarayözü köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Büyükkaymakcı, köyde yapımı tamamlanan Devlet Su İşleri (DSİ) dere ıslah çalışması ve Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) tarafından yapılan içme suyu isale hattı yatırımları hakkında bilgiler aldı.

Köy ziyaretlerine devam edeceklerini ifade eden Büyükkaymakcı, "Köyümüzün sorunlarını çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla köyümüzün daha yaşanabilir bir hale gelmesini hedefliyoruz." dedi.

Kaymakam Büyükkaymakcı'ya ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür Vekili Kadir Saatcı da eşlik etti.

Kaynak: AA
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