Gümüşhacıköy Kaymakamı Sarayözü köyünü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhacıköy Kaymakamı Sarayözü köyünü ziyaret etti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Sarayözü köyünü ziyaret etti

Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, köy muhtarı ve azalarıyla görüşerek köyün ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaret sırasında dernek başkanı, bölge müdürü ve kütüphane müdürü de eşlik etti. Heyet, cemevi incelemesi yaparak ziyaretini tamamladı.

03.05.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Sarayözü köyünü ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Büyükkaymakcı, köy muhtarı seçilen Satılmış Özgen'i ve azalara başarılar dileyerek, köyün ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ziyaret esnasında Büyükkaymakcı'ya Sarayözü Köyü Ali Pircivan Derneği Derneği Başkanı İbrahim Cesur, Alevi Bektaşi Cemevleri Bölge Müdürü Sacide Iğdır ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Barbak eşlik etti.

Heyet, daha sonra Sarayözü köyünde bulunan cemevini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy Kaymakamı Sarayözü köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
15:09 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
14:50 Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11’de olacak Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11'de olacak
14:34 Filistin’e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 15:18:12. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhacıköy Kaymakamı Sarayözü köyünü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement