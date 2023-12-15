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Gümüşhacıköy Kaymakamı Vaaz Geliştirme Kursu ve Kur'an Kursu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Vaaz Geliştirme Kursu ve Kur'an Kursu'nu ziyaret etti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Vaaz Geliştirme Kursu ve Hanife Saygılı Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Büyükkaymakcı, kursiyerlerle sohbet etti ve kurslardaki faaliyetleri yerinde görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Vaaz Geliştirme Kursu ve Kur\'an Kursu\'nu ziyaret etti
15.12.2023 - 15:09,  Güncelleme: 15:13
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Vaaz Geliştirme Kursu ve Hanife Saygılı Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Büyükkaymakcı, İlçe Müftüsü Adem Verim ile Vaaz Geliştirme Kursu'na ziyarette bulundu.

Kurs hakkında bilgi alan Büyükkaymakcı, kursiyerlerle sohbet etti.

Ardından Hanife Saygılı Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Büyükkaymakcı, burada da çocuklarla ve kurs öğreticileriyle sohbet etti.

Büyükkaymakcı, "Kur'an kurslarımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın dini ve manevi gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kurslarımızın faaliyetlerini yerinde görmek ve çocuklarımızla sohbet etmek istedik. Kurslarımızda görevli öğreticilerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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