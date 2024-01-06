 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gümüşhacıköy Kaymakamlığı SYDV'den 2023 yılında 28 milyon 775 bin 649 liralık yardım - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı SYDV'den 2023 yılında 28 milyon 775 bin 649 liralık yardım

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2023 yılında şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere birçok ihtiyaç sahibi kişiye kömür, gıda, barınma, sağlık, eğitim ve doğalgaz tüketim desteği yardımı yaparak toplamda 28 milyon 775 bin 649 lira yardım sağladı. Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, 2024 yılında da yardımların devam edeceğini belirtti.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı SYDV\'den 2023 yılında 28 milyon 775 bin 649 liralık yardım
06.01.2024 - 12:56,
Abone Ol

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, 2023 yılında 3 bin 34 kişiye 28 milyon 775 bin 649 liralık yardım yapıldı.

Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, 2023 yılında başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere eğitim, gıda, sağlık, engelli ile engelli yakını aylığı, 65 yaş aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımın yanı sıra ihtiyaç sahibi 3 bin 34 kişiye kömür, gıda, barınma, sağlık, eğitim, aile destek ve doğalgaz tüketim desteği yardımı yaptıklarını söyledi.

Toplam yardım tutarının 28 milyon 775 bin 646 lira olduğunu anlatan Büyükkaymakcı, 2024 yılı çalışmalarına başladıklarını, SYDV personelinin ihtiyaç sahibi aileleri ve kişileri tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Büyükkaymakcı, ihtiyaç sahibi hiçbir ailenin zor durumda bırakılmayacağını, bu yıl da yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy Kaymakamlığı SYDV'den 2023 yılında 28 milyon 775 bin 649 liralık yardım - Son Dakika


13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
11:49
KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi

Son Dakika
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12 İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
11:49 KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:15 Vefat eden usta oyuncu Ayla Algan için tören düzenleniyor
11:16 Ünlü Aktör David Soul 80 Yaşında Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 13:23:28. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhacıköy Kaymakamlığı SYDV'den 2023 yılında 28 milyon 775 bin 649 liralık yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement