Gümüşhacıköy TSO Başkanı Ali Koca, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir\'i ziyaret etti

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Gümüşhacıköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Koca, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Koca, Demir'e yeni görevinde başarılar dileyerek, "İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için sizinle birlikte çalışmaya hazırız. Özellikle ilçemizin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve yatırımların artırılması için üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Demir ise Koca'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ticaret odası ile iş birliğine her zaman açık olduğumuzu belirtmek isterim. Hamamözü ilçemizi kalkındırmak için birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Ziyaretin ardından Koca ve Demir, Hamamözü'nde bulunan bazı işletmelere ziyarette bulunarak, esnafla sohbet etti.