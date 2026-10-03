Gümüşhane Barosu\'nda düzenlenen 29. Genel Kurul\'da Metin Aslan yeniden başkan seçildi

Gümüşhane Barosu'nda düzenlenen 29. Genel Kurul'da Metin Aslan yeniden başkan seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane Barosu'nun 29. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için Metin Aslan ve Seval Kaçıran yarıştı. Oyların çoğunu alan Aslan yeniden başkan seçildi; yönetim, disiplin, denetleme kurulları ve Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri de yapıldı.
Gümüşhane Barosu Başkanlığına Metin Aslan yeniden seçildi.
Baroda gerçekleştirilen 29. Olağan Genel Kurulda, başkanlık için mevcut başkan Aslan ve Seval Kaçıran yarıştı.
Kullanılan oyların çoğunu alan Aslan, yeniden başkanlığa getirildi.
Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri de yapıldı.
Kaynak: AA
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