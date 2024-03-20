Gümüşhane'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin fidan dikildi.
Vali Alper Tanrısever'in katılımıyla Çamlıca Mahallesi Kızılköy mevkisinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde, öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.
Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, 3 bin fidan dikildiğini belirterek, amaçlarının hem hafta hakkında bilgilendirme yapmak hem de topluma doğa ve çevre sevgisini aşılamak olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de 3 Bin Fidan Dikildi: Orman Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir cam işleme fabrikasında işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, fabrika önünde eylem yaptı. İşçilerin sendikal haklarını kullanmalarını engellemek isteyen işveren ve işveren vekillerine karşı çıkan işçiler, Kristal-İş Sendikası üyeleri ve sendika yetkilileriyle birlikte fabrika önünde toplandı. İşçilerin anayasal haklarına ve taleplerine saygı duyulması çağrısı yapıldı.
Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sokak satıcılarına yönelik olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 156 sentetik uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, operasyon sonucunda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 lira da el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları, ikinci gününde devam ediyor. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyona 180 sporcu katılıyor. Takım ve bireysel müsabakalarda sporcular Türkiye birinciliği için mücadele ediyor. Organizasyon yarın kapanış seremonisi ile sona erecek.
Liverpool, daha önce Bournemouth'da görev alan Richard Hughes'un sezon sonunda sportif direktörlüğe başlayacağını duyurdu. Hughes'in futbolculuk kariyeriyle ilgili bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, Liverpool FC'nin eşsiz tarihine ve Jürgen Klopp'un liderliğindeki takıma vurgu yapıldı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kaybolan inşaat işçisi Ziya Bozkurt'un motosikleti, kazalı halde bulundu. Yapılan arama çalışmalarında, motosikletin bulunduğu bölgede insana ait olabileceği düşünülen kemik parçaları bulundu. Bulunan kemikler, incelenmek üzere adli tıp morguna teslim edildi.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, seçim çalışmaları kapsamında insan odaklı siyaset anlayışını vurgulayarak, Samsun'da birleştirici bir güç olmayı hedeflediklerini belirtti. Doğan, projeleri arasında gençlik çalıştayları, engelsiz Samsun ve kadın destek programlarına da yer verdi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, yol kenarında kaldırımda park halinde bulunan aracın içerisinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. 44 yaşındaki Adem Y., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu polis ekipleri tarafından araştırılıyor.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Doğan, konuşmasında Trabzonspor camiasının haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti ve VAR sisteminin Trabzonspor maçlarında devreye girmediğini söyledi. Ayrıca, sahaya giren bir kişiye yapılan saldırıyı şerefsizce olarak nitelendirdi.
Siirt'te yaşayan 85 yaşındaki Hadice Yüksek, kefeni için biriktirdiği 10 bin TL'yi Gazze'ye bağışladı. Siirt İl Müftülüğüne giderek parayı teslim eden Yüksek, örnek davranışıyla takdir topladı. Geçen sene depremzedelere yardım eden Yüksek, Rabbimizden niyetini kabul etmesini diledi.
Kütahya'nın Maltepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan ailenin 13 yaşındaki oğlu, üst kat komşusuna giderek yangını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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