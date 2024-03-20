Gümüşhane'de 3 Bin Fidan Dikildi: Orman Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane'de 3 Bin Fidan Dikildi: Orman Haftası Etkinlikleri

Gümüşhane\'de 3 Bin Fidan Dikildi: Orman Haftası Etkinlikleri

Gümüşhane'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Alper Tanrısever'in katılımıyla 3 bin fidan dikildi. Çamlıca Mahallesi Kızılköy mevkisinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde, öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, amaçlarının hem hafta hakkında bilgilendirme yapmak hem de topluma doğa ve çevre sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.

20.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin fidan dikildi.

Vali Alper Tanrısever'in katılımıyla Çamlıca Mahallesi Kızılköy mevkisinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde, öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, 3 bin fidan dikildiğini belirterek, amaçlarının hem hafta hakkında bilgilendirme yapmak hem de topluma doğa ve çevre sevgisini aşılamak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Çamlıca, 21 Mart, Dünya, Çevre, Doğa, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 3 Bin Fidan Dikildi: Orman Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Amasya'da işçiler fabrika önünde eylem yaptı
    15:47 Amasya'da işçiler fabrika önünde eylem yaptı

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir cam işleme fabrikasında işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, fabrika önünde eylem yaptı. İşçilerin sendikal haklarını kullanmalarını engellemek isteyen işveren ve işveren vekillerine karşı çıkan işçiler, Kristal-İş Sendikası üyeleri ve sendika yetkilileriyle birlikte fabrika önünde toplandı. İşçilerin anayasal haklarına ve taleplerine saygı duyulması çağrısı yapıldı.

  • Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
    15:47 Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

    Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sokak satıcılarına yönelik olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 156 sentetik uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, operasyon sonucunda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 lira da el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

  • Karabük'te Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği Devam Ediyor
    15:46 Karabük'te Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği Devam Ediyor

    Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları, ikinci gününde devam ediyor. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyona 180 sporcu katılıyor. Takım ve bireysel müsabakalarda sporcular Türkiye birinciliği için mücadele ediyor. Organizasyon yarın kapanış seremonisi ile sona erecek.

  • Liverpool, Richard Hughes'u sportif direktör olarak atadı
    15:45 Liverpool, Richard Hughes'u sportif direktör olarak atadı

    Liverpool, daha önce Bournemouth'da görev alan Richard Hughes'un sezon sonunda sportif direktörlüğe başlayacağını duyurdu. Hughes'in futbolculuk kariyeriyle ilgili bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, Liverpool FC'nin eşsiz tarihine ve Jürgen Klopp'un liderliğindeki takıma vurgu yapıldı.

  • Denizli'de kaybolan inşaat işçisinin kemik parçaları bulundu
    15:44 Denizli'de kaybolan inşaat işçisinin kemik parçaları bulundu

    Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kaybolan inşaat işçisi Ziya Bozkurt'un motosikleti, kazalı halde bulundu. Yapılan arama çalışmalarında, motosikletin bulunduğu bölgede insana ait olabileceği düşünülen kemik parçaları bulundu. Bulunan kemikler, incelenmek üzere adli tıp morguna teslim edildi.

  • Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan: Biz Siyaseti İnsan İçin Yapıyoruz
    15:44 Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan: Biz Siyaseti İnsan İçin Yapıyoruz

    Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, seçim çalışmaları kapsamında insan odaklı siyaset anlayışını vurgulayarak, Samsun'da birleştirici bir güç olmayı hedeflediklerini belirtti. Doğan, projeleri arasında gençlik çalıştayları, engelsiz Samsun ve kadın destek programlarına da yer verdi.

  • Adapazarı'nda Park Halindeki Araçta Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
    15:42 Adapazarı'nda Park Halindeki Araçta Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, yol kenarında kaldırımda park halinde bulunan aracın içerisinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. 44 yaşındaki Adem Y., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

  • Trabzonspor Başkanı Doğan: Şerefli taraftarlarımızın hesabını kimse bize vermeyecek
    15:42 Trabzonspor Başkanı Doğan: Şerefli taraftarlarımızın hesabını kimse bize vermeyecek

    Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Doğan, konuşmasında Trabzonspor camiasının haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti ve VAR sisteminin Trabzonspor maçlarında devreye girmediğini söyledi. Ayrıca, sahaya giren bir kişiye yapılan saldırıyı şerefsizce olarak nitelendirdi.

  • 85 yaşındaki kadın kefen parasını Gazze'ye bağışladı
    15:41 85 yaşındaki kadın kefen parasını Gazze'ye bağışladı

    Siirt'te yaşayan 85 yaşındaki Hadice Yüksek, kefeni için biriktirdiği 10 bin TL'yi Gazze'ye bağışladı. Siirt İl Müftülüğüne giderek parayı teslim eden Yüksek, örnek davranışıyla takdir topladı. Geçen sene depremzedelere yardım eden Yüksek, Rabbimizden niyetini kabul etmesini diledi.

  • Kütahya'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
    15:41 Kütahya'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

    Kütahya'nın Maltepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan ailenin 13 yaşındaki oğlu, üst kat komşusuna giderek yangını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

  • Sivas'ta kaza: Sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
    15:41 Sivas'ta kaza: Sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

    Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hareket halindeki bir kamyon, arkadan çarptığı tıra sıkışarak kaza geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.


14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz
14:06 Emeklilerin beklediği adım atılıyor Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek Emeklilerin beklediği adım atılıyor! Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
13:24 İranlılar Nevruz için Van’a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor
13:11 Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım
12:26 Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı
15:42 Trabzonspor Başkanı Doğan: Şerefli taraftarlarımızın hesabını kimse bize vermeyecek Trabzonspor Başkanı Doğan: Şerefli taraftarlarımızın hesabını kimse bize vermeyecek
15:24 Yıldız Tilbe, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda Konser Verecek Yıldız Tilbe, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Konser Verecek
15:14 Nelson Mandela’nın torunu ve Che Guevara’nın kızı Filistin’e destek için İstanbul’a geliyor Nelson Mandela'nın torunu ve Che Guevara'nın kızı Filistin'e destek için İstanbul'a geliyor
14:59 Londra tren istasyonundaki panolarda Ramazan ayına özel ’Günün Hadisi’ yayınlandı Londra tren istasyonundaki panolarda Ramazan ayına özel 'Günün Hadisi' yayınlandı
14:57 BioNTech’in gelirleri Kovid-19 aşısı satışlarındaki düşüşle 2023’te 78 geriledi BioNTech'in gelirleri Kovid-19 aşısı satışlarındaki düşüşle 2023'te %78 geriledi
14:16 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı
14:00 Konteyner kentte çirkin olay Çocuğu istismar eden şüpheli hakkında karar verildi Konteyner kentte çirkin olay! Çocuğu istismar eden şüpheli hakkında karar verildi
13:43 Kate Middleton’ın tedavi gördüğü klinikte güvenlik ihlali iddiası Kate Middleton'ın tedavi gördüğü klinikte güvenlik ihlali iddiası
13:08 Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 15:48:10. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de 3 Bin Fidan Dikildi: Orman Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement