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Gümüşhane'de 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı

Gümüşhane'de yapılan bir operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Gümüşhane\'de 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı
23.01.2024 - 17:18,
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Gümüşhane'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale polis uygulama noktasında kontrol ettikleri bir araçta yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen ve üzerlerinde sahte kimlik bulunan 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü E.N. (38) ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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