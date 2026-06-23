Gümüşhane'de Ayı Saldırısı: Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Ayı Saldırısı: Kadın Yaralandı

23.06.2026 20:40
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Mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan N.A., hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Gümüşhane'de mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Merkeze bağlı Yukarı köyü mevkisinde arkadaşlarıyla mantar toplamak için araziye giden N.A. (45) ayı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.A, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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