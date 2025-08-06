Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca hayvan barınağında meydana geldiği iddia edilen hayvan ölümlerine ilişkin adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Gümüşhane Belediyesine ait hayvan barınağında meydana gelen hayvan ölümlerine ilişkin yerel ve ulusal basında haberlerin yer aldığı ifade edildi.
Açıklamada, haberler üzerine söz konusu olayda ihmal veya kusur bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Hayvan Ölümleri İçin Soruşturma - Son Dakika
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