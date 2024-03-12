Gümüşhane'de, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Dumlupınar Ortaokulu Müdürlüğünce organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Türkçe öğretmeni Fatih Yavuz'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve gösteri sundu.
Programa, Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz ve davetliler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına çok sayıda denizanası takıldı. Balıkçılar, ağlarını toplamak için geri döndüklerinde balık yerine kilolarca denizanasıyla karşılaştılar.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararıyla alınan bu karar, Kahramanmaraş merkezli depremzedelerin desteklenmesi amacıyla yapılmıştır.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Mehmet Akif Ersoy'un Bülbül şiiri okundu ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini konu alan tiyatro gösterisi sahnelendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı ve program, oratoryo ve öğrenci korosunun marşlar seslendirmesinin ardından sona erdi.
Altınok, 26 Mart'ta yapılacak olan ihale ile Hınıs Adalet Sarayı'nın ilçeye ve bölgeye büyük bir ivme kazandıracağını belirtti. Projeyi kazandıranlara teşekkürlerini ileten Altınok, Türkiye'nin adalet yüzyılı olacağını ifade etti.
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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından migren hastalığı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen eğitim programında, migren hastalığı, korunma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Program sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü'ne 'Migren Dostu İş Yeri Belgesi' takdim edildi.
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