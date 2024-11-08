Gümüşhane\'de Kaçakçılık Operasyonu

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Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheliler İ.G. ve C.B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.