Gümüşhane\'de Kadınlar İmece Usulü Kışlık Yiyecekleri Hazırlıyor

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Gümüşhane'de kadınlar imece usulü kışlık yiyecekleri hazırlamaya başladı.

Merkeze bağlı Mescitli köyünde kadınlar, her gün bir kişinin evinde bir araya gelerek kış mevsiminde tüketmek üzere yiyecek hazırlıyor.

İmece usulü yapılan kışlık hazırlıklarında kadınlar, sacda pişirdikleri yufkalarla siron, kuru börek, mantı, erişte, makarna gibi ürünler yapıyor.

Yiyecekler, kışın tüketilmek üzere uygun şekilde depolanıyor.

Mescitli köyünden 66 yaşındaki Nahile Kaya, AA muhabirine, her gün bir komşusunun evinde kış mevsimi öncesi hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Sıranın kendisine geldiğini belirten Kaya, komşularını evinde misafir ederek hep birlikte hamur yoğurup yufka açtıklarını anlattı.

69 yaşındaki Hamiye Aktik ise daha önce kendisi için mantı ve makarna yaptıklarını ifade ederek, "Komşularımıza yardım ediyoruz. Yufka yapıyoruz. Böreklik yufka yapıyoruz. Siron açıyoruz. Katlamalı yufka yapıyoruz. Komşularımız ne istiyorsa onu yapıyoruz. İmece usulü yaptığımızda daha kolay oluyor. Kurutuyoruz, kışa hazır oluyor." diye konuştu.

Nesrin Aktik de (60) yufkaların kışın isteğe göre tüketildiğini belirterek, kuru yufkaların arasına kıyma, patates, ıspanak ve peynir konularak tüketilebileceğini, sironun ise tercihe göre süzme veya yoğurt, tereyağı ile yapıldığını söyledi.

Aktik, "Büyüklerimiz hep kışlık yiyeceklerini yapıyordu. Güzel ve lezzetli oluyor. Misafirlerimize yapıyoruz. Çok beğeniyorlar. Annelerimizden gördük, bizler de kızlarımıza öğretiyoruz." dedi.