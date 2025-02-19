Gümüşhane\'de Karla Kaplı Yoldan Dereye Yuvarlanan Kamyonette 5 Yaralı

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GÜMÜŞHANE'de karla kaplı yoldan dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kürtün-Tonya kara yolu Süme Mahallesi Kalebaşı mevkisinde meydana geldi. Özkürtün beldesine giden Ekrem Sancak (27) yönetimindeki 61 VA 489 plakalı kamyonet, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada sürücü Sancak ile Fevzi Sancak (55), Mustafa Kurtulan (36), Erol Sancak (56) ve Oktay Öğretici (23) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.