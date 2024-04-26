Gümüşhane'de köprünün demir korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane'de köprünün demir korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gümüşhane\'de köprünün demir korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gümüşhane'de Ahmet B'nin (28) kullandığı otomobil, Pirahmet köyü mevkiindeki köprüden geçerken demir korkuluklara çarptı. Sürücü yaralandığı için olay yerine güvenlik güçleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İlk müdahale ise olay yerinden geçen ambulanstaki görevliler tarafından yapıldı.

26.04.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de köprünün demir korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ahmet B'nin (28) kullandığı 42 YD 504 plakalı otomobil, Pirahmet köyü mevkiindeki köprüden geçerken demir korkuluklara çarptı.

Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine güvenlik güçleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahalenin olay yerinden geçen ambulanstaki görevlilerce yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Gümüşhane, Güvenlik, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de köprünün demir korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
17:29 Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:14:04. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de köprünün demir korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement