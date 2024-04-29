Gümüşhane'de Midesinde Uyuşturucu Bulunan Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Midesinde Uyuşturucu Bulunan Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Gümüşhane\'de Midesinde Uyuşturucu Bulunan Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Gümüşhane'de durdurulan bir otomobildeki yabancı uyruklu şüphelinin midesinde yapılan kontrollerde, 65 parça halinde toplamda 429,25 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

29.04.2024 18:25
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Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında durdurulan otomobildeki yabancı uyruklu Y.S'nin durumundan şüphelendi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde, bağırsak ve midesinde yabancı cisimler tespit edildi.

Y.S'nin midesinden 65 parça halinde, 429,25 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Midesinde Uyuşturucu Bulunan Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Midesinde Uyuşturucu Bulunan Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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