Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 17 Şubat Bulvarı'nda Emrah S. (36) idaresindeki 34 EMG 605 plakalı hafif ticari araç ile Halis Z'nin (45) kullandığı 69 AF 655 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Emrah S, beraberindeki Ömer S. (8) ile motosiklet sürücüsü Halis Z, Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı Halis Z, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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