Gümüşhane'de organ bağışı farkındalığı için 500 fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Gümüşhane'de organ bağışı farkındalığı için 500 fidan toprakla buluştu

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Gümüşhane\'de organ bağışı farkındalığı için 500 fidan toprakla buluştu
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Gümüşhane'de Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Bir Bağış, Bin Nefes' sloganıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu. Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Berkay Cihan Üreyener, organ bağışının tanımadığı bir insanın hayata tutunmasını sağlayabileceğini belirtti.

Gümüşhane'de, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında "Bir Bağış, Bin Nefes" sloganıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Berkay Cihan Üreyener, hastane bahçesinde organize edilen programda, organ ve doku bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.

Organ bağışının insanlar arasındaki dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Üreyener, "Organ bağışı yaparak hiç tanımadığımız bir insanın hayata tutunmasını sağlayabiliriz." dedi.

Üreyener, organ naklini, insanlar arasında iyilik ve umut kültürüne dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Gümüşhane Orman İşletme Müdürü Alper Aksu, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Bölümü öğrencileri ve diğer katılımcılar, 500 fidan dikti.

Kaynak: AA
Organ Bağışı HaftasıGümüşhaneSağlıkGüncelSon Dakika

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