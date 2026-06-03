Gümüşhane'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Trafikte seyreden bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek yağışın dinmesini bekledi.
Sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar ise çevredeki iş yerlerine sığındı.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Sağanak ve Dolu Etkisi - Son Dakika
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