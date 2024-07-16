Gümüşhane'de sel sularıyla coşan derede cansız ayı görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane'de sel sularıyla coşan derede cansız ayı görüntülendi

Gümüşhane'de dün öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın oluşturduğu sel dereleri taşırırken, vatandaşların cep telefonlarına ilginç görüntüler yansıdı. İkisu köyünde çekilen videoda derenin sel sularıyla iyice coştuğu, çok sayıda ağaç ve malzeme taşıdığı fark edilirken, vatandaşlar suyun içerisinde cansız halde hareket eden bir ayı görüntülediğini iddia etti. Aynı zamanda kent merkezinde sel sularında oynayan 2 çocuğun son anda sel sularına kapılmaktan kurtulduğu görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

16.07.2024 06:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de sel sularıyla coşan derede cansız ayı görüntülendi

Kent merkezinde sel sularında oynayan çocuklar tehlike atlattı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de dün öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın oluşturduğu sel dereleri taşırırken, vatandaşların cep telefonlarına ilginç görüntüler yansıdı.

Merkeze bağlı İkisu köyünde çekilen videoda derenin sel sularıyla iyice coştuğu, çok sayıda ağaç ve malzeme taşıdığı fark edilirken, vatandaşlar suyun içerisinde cansız halde hareket eden bir ayı görüntülediğini iddia etti.

İkisu köyü Fazlıoğlu Mahallesi sakinlerinden Furkan Akif Bostancı, sel geldiğini görünce eski köprünün üzerine çıktığını ve görüntüleri kaydettiğini söyledi.

Yağlıdere deresinden akan sel sularının içerisinde kütükler ve cansız bir ayının da olduğunu ifade eden Bostancı, "Sel geliyor dikkatli olun dediklerinde evimiz derenin kenarında olduğu için korktum. Dereden gelen sel sularını izlemek için yola çıktığımızda telefonumla o anları kaydettim. Bir anda gelen selle birlikte derenin seviyesi yükselirken suların içerisinde cansız bir ayı olduğunu fark ederek o anları kaydettik" dedi.

Diğer yandan kent merkezinin dik rampalarından akan selde oynayan 2 çocuğun son anda sel sularına kapılmaktan kurtulduğu görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde sel sularıyla oynayan 2 çocuktan birisinin suya girdiği ve ayakkabısını sel sularına kaptırdığı fark edilirken, çocuğun suya kapılmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de sel sularıyla coşan derede cansız ayı görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den ’’normalleşme’’ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den ''normalleşme'' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
01:05 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
23:59 Manisa’da orman yangını Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı Manisa'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:49 Donald Trump, ABD’deki seçimler için resmen aday oldu Başkan yardımcısı adayı bile belli Donald Trump, ABD'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:48 İstanbul’daki tarihi mekanlar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bayrağının renklerine büründü İstanbul'daki tarihi mekanlar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bayrağının renklerine büründü
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 07:22:06. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de sel sularıyla coşan derede cansız ayı görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement