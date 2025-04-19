Gümüşhane\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gümüşhane'de trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
İkisu köyü mevkisinde A.Ş.E'nin (23) kullandığı 24 ABS 931 plakalı otomobil ile E.T. idaresindeki 29 DB 737 plakalı tır çarpıştı.
Kazada savrulan otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobilin sürücüsü ve beraberindeki Y.S. (31), Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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