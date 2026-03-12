Gümüşhane'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gümüşhane'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ö.A. (39) idaresindeki 29 AAK 655 plakalı otomobil, Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Elmalı Caddesi mevkiinde yolun sol tarafındaki toprak birikintisine çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki H.A. (70) ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
