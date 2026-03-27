Gümüşhane\'de Turizm Vizyon Programı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de turizm çeşitliliği ve yeni yatırım fırsatları için vizyon programı gerçekleştirildi.

Vali Cevdet Atay, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Gümüşhane ve çevre illerdeki turizm çeşitliliğinin bölgeye katma değer sağlayacağını söyledi.

Her kentin kendine özgü turizm özelliği olduğuna işaret eden Atay, "Bölgedeki şehirlerimizin bu zenginliklerden yararlanması gerekiyor." dedi.

Atay, yapılan ulaşım projelerinin Gümüşhane'nin gelişimine katkı sağladığını ifade ederek, kente yeni yatırımcılar getirmek için çalışılması gerektiğini kaydetti.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ise kentteki bürokratların, acente sahiplerinin tecrübeleri doğrultusunda, yerli ve yabancı ziyaretçilerin Gümüşhane'de iyi zaman geçirmesi için çalışmalar yapması gerektiğini belirtti.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna da turizm paydaşları olarak Gümüşhane'nin günübirlik değil, konaklama yapılan destinasyonlar arasına gelebilmesine yönelik görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Toplantıya ilçe belediye başkanları, turizm işletmecileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Gümüşhane, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 21:21:36. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.