Gümüşhane Kent Rehberi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Gümüşhane Kent Rehberi Toplantısı Yapıldı

Gümüşhane Kent Rehberi Toplantısı Yapıldı

Gümüşhane'de Kent Rehberi çalışmaları ve Akıllı Şehir Projesi muhtarlara tanıtıldı.

26.11.2024 18:50
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Gümüşhane Kent Rehberi Toplantısı düzenlendi.

Belediye İşletme Müdürü Nusret Aslan, Belediye Toplantı Salonunda, Akıllı Şehir Projesi kapsamında hazırlıkları devam eden Gümüşhane Kent Rehberi çalışmalarını muhtarlara anlattı.

Programda katılımcılara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Akıllı Şehir Projesine ilişkin bilgi verildi.

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokul Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı Öğretim Görevlisi Mürşit Şirin ise 12 Haziran 2024'de Gümüşhane Üniversitesi ile Gümüşhane Belediyesi arasında Coğrafi Veri Altyapısı ve Akıllı Şehir Teknolojileri Geliştirme İşbirliği Protokolü imzalandığını, ardından da çalışma grupları oluşturulduğunu söyledi.

153 Beyaz Masa'nın Gümüşhane Kent Rehberine entegre edildiğini, hizmetlerin dijital ortama aktarılacağını vurgulayan Şirin, uygulamanın vatandaşlar arasında kullanımının yaygın hale gelmesi için muhtarlara önemli görev düştüğünü ifade etti.

Şirin, uygulamanın geliştirilmesi çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şehrin gözde noktaları, kamu kurum ve kuruluşları ile iş yerlerinin adresleri dahil pek çok hizmetin aynı çatı altında toplanması vatandaşlara kolaylık sağlayacaktır. Uygulamamızı geliştirmeyi sürdürüyoruz ve vatandaşlardan aldığımız geri dönüşler doğrultusunda da ilerletmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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