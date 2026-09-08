Gümüşhane Kürtün\'de jandarma 2 ruhsatsız tabanca ve 17 fişek ele geçirdi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ile 17 fişek ele geçirildi.

Gümüşhane ve Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilköy köyüne bağlı Güvende Yaylası'nda şüpheliler K.T. ve M.B'nin üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 17 fişek bulundu.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.