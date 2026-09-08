Gümüşhane Kürtün'de jandarma 2 ruhsatsız tabanca ve 17 fişek ele geçirdi
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde jandarma ekipleri, Güvende Yaylası'nda iki şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 17 fişek buldu. Şüpheliler K.T. ve M.B. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ile 17 fişek ele geçirildi.
Gümüşhane ve Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilköy köyüne bağlı Güvende Yaylası'nda şüpheliler K.T. ve M.B'nin üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 17 fişek bulundu.
Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
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