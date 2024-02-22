Gümüşhane Üniversitesi'nde 'Etkili İletişim ve Beden Dili' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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Gümüşhane Üniversitesi'nde 'Etkili İletişim ve Beden Dili' konulu konferans düzenlendi

Gümüşhane Üniversitesi\'nde \'Etkili İletişim ve Beden Dili\' konulu konferans düzenlendi

Gümüşhane Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Çalışır tarafından uluslararası öğrencilere yönelik 'Etkili İletişim ve Beden Dili' konulu konferans gerçekleştirildi. Çalışır, iletişimin dinleme, sabır ve karşılıklı anlayış gibi önemli etkenlerle zenginleştiğini vurguladı.

22.02.2024 17:39  Güncelleme: 17:40
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Gümüşhane Üniversitesi'nde, "Etkili İletişim ve Beden Dili" konulu konferans gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Çalışır, TÖMER Çok Amaçlı Salonu'nda uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen konferansta, duygu ve düşünceleri sistemli kelimeler eşliğinde toparlayarak karşı tarafa aktarma becerisinin iletişim olarak tanımlandığını söyledi.

İletişimin tek yönlü olmaması gerektiğini vurgulayan Çalışır, "Monolog değil, diyalog şeklinde olmalıdır. İletişimde en önemli etkenlerden bir tanesi de dinlemektir. Karşımızdaki kişiyi dinlemiş gibi yapmamalıyız. Bu durum iletişimin zenginleşmesini engeller. Sadece konuşarak değil, beden dilimizi kullanarak iletişimi yüzde 70 oranında zenginleştiririz." dedi.

Çalışır, göz temasının çok önemli olduğunu ifade ederek, "İletişimde etkili dinlemek, sabırlı olmak ve karşılıklı anlayış önemli etkenlerdendir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

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