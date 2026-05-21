Gümüşhane Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni
Gümüşhane Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni

Gümüşhane Üniversitesi\'nde Mezuniyet Töreni
21.05.2026 18:12
Gümüşhane Üniversitesi'nde 2,800 öğrenci mezun oldu, tören neşeli kutlamalarla gerçekleştirildi.

GÜMÜŞHANE Üniversitesi'nde 8 fakülte ve 10 meslek yüksekokulundan 2 bin 800 öğrenci mezun oldu.

Gümüşhane Üniversitesi'nde, 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Gümüşhane Yenişehir Stadyumu'nda düzenlenen törende mezun öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı. Ardından halk oyunları ekibinin sahan aldığı programda üniversiteyi dereceyle tamamlayan öğrencilere plaket verildi. Mezun olan öğrenciler daha sonra keplerini havaya fırlattı.

Törende konuşan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, "Gümüşhane isminde bulunan gümüş sadece bir maden değil, bugün buradan mezun edeceğimiz gönlü güzel altın madeni gibi kıymetli öğrencilerimiz; hane ise bu vatan toprağının her bir karesidir. Bu mukaddes toprakların kalkınması, yerel değerlerimizin küresel bir vizyonla buluşması ancak nitelikli mezunlarımızla mümkündür. Devletimizin bu şehirdeki en büyük nişanelerinden bir tanesi bu şehirde kurulmuş olan Gümüşhane Üniversitesi'dir. Gümüşhane Üniversitesi kurulduğu 2008 yılından bugüne kadar 48 bin civarındaki Gümüşhane Üniversitesi mezunuyla ve bu yıl mezun olacak 2 bin 800 civarındaki sevgili öğrencilerimizle Türk yükseköğretiminin temel taşlarından bir tanesidir. Türkiye'nin işleyen çarkları arasında değerli meslek mensubu olarak mezun ettiğimiz bu arkadaşlarımız ülkenin farklı coğrafyalarında, farklı bilimlerde, farklı kurumlarda bu ülkeye en güzel şekilde hizmet edeceklerdir" dedi.

'BENİ BUGÜNLERE TAŞIYAN ŞEY YALNIZCA ÇABAM DEĞİL, KALPTEN ETTİĞİM DUALARDIR'

Üniversiteyi birincilikle bitiren Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Elif Nur Karakaya burada yaptığı konuşmada, "Geleceğe dair en büyük hayalim sürdürülebilirliği merkeze alan bir restoran kurmaktır. Doğadan aldığını doğaya geri veren, atık yönetimini kompost sistemleriyle çözen bir işletme ile ülkeme hizmet etmek istiyorum. Kıymetli misafirler, insan hayatına dönüp baktığında sadece kendi emeğiyle açıklayamayacağı kırılma anları görür. Elbette çalıştım, mücadele ettim ama insanın gücünün bittiği yerde onu yeniden ayağa kaldıran başka bir kuvvet vardı. Beni bugünlere taşıyan şey yalnızca çabam değil, kalpten ettiğim dualardır. Emeğimi karşılıksız bırakmayarak bana bugün bu gururu yaşatan Allah'a sonsuz şükürler olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
