Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Muhsin Yılmazçoban hayatını kaybetti.

Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Doç. Dr. Yılmazçoban'ın vefatının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Yılmazçoban'ın üniversiteye, bilim dünyasına ve öğrencilerine sunduğu katkılarla hatırlanacağı belirtilerek, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve üniversite camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Bir süredir memleketi Denizli'de tedavi gören Yılmazçoban için yarın üniversitede tören düzenleneceği öğrenildi.