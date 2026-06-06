Gümüşler'de Sel Felaketi: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Gümüşler'de Sel Felaketi: 1 Ölü, 5 Yaralı

06.06.2026 23:39
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Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili yağış sonucu oluşan selde 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kentte ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü.

Sağanak sonucu yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Gümüşler beldesinde yağışın ardından 6 kişi ve 3 araç sele kapıldı.

Ekiplerce kurtarılan vatandaşlar, sağlık görevlileri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sabiha Dinçer, kurtarılamadı.

Bölgeye giderek ekiplerden bilgi alan Vali Nedim Akmeşe, gazetecilere, bölgesel dolu ve sağanak nedeniyle Gümüşler beldesinde sel ve taşkınlar meydana geldiğini söyledi.

İhbar üzerine bölgeye hemen AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, karayolları, UMKE, sağlık, jandarma ve belediye ekiplerinin hareket ettiğini belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

"39 araç, 13 iş makinesi ve 216 personelle müdahale edilmiştir. Su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Yağış sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçişleri Bakanımızın da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşler'de Sel Felaketi: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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