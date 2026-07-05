Güncel Etkinlikler ve Gelişmeler

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hz. Nuh'u Anma Merasimi"ne katılacak.

(Şırnak/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi Tapu Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıbel Tüneli Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Sivas/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri tamamlanacak.

(Edirne/10.00)

2- FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde klasman, üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/17.15/20.15)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay-Fransa, Brezilya-Norveç maçları oynanacak.

(Philadelphia/00.00/New York/23.00)

4- Formula 1'de 2026 sezonunun 11. ayağı olan Britanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Towcester/17.00)

5- Wimbledon Tenis Turnuvası'na son turu maçlarıyla devam edilecek.

(Londra/12.00)

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