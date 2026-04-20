GÜNDEM / 20 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genel Kurulda düzenlenecek "TBMM Çocuk Özel Oturumu"na katılacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na ve Ataşehir'de yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine iştirak edecek.

(İstanbul/13.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "TBMM Çocuk Özel Oturumu"na katılacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ALDE Grup Başkanı Lulian Bulai ve grup temsilcileri, Türk Grubu Başkanı Yıldırım Tuğrul Türkeş ve grup temsilcileri, Muhafazakar ile Sosyal Demokrat grupların temsilcileri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayr ile görüşecek, ardından basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Strazburg) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksi, mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ve 2025 yılı istatistiklerle çocuk verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlık'ta Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Galatasaray MCT Technic-Anadolu Efes maçıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00)

3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 7-8'incilik etabı ikinci maçında Nilüfer Belediyespor Eker, Türk Hava Yolları'nı ağırlayacak.

(Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 6. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçı oynanacak.

(Trabzon/16.00) (Fotoğraflı)

***

