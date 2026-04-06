GÜNDEM / 6 Nisan 2026

06.04.2026 09:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Anadolu Ajansı (AA) 106 yaşında

AA'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret edecek, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na ve Çağdaş Gazeteciler Derneği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/12.00/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1. Helal Akreditasyon Kongresi'nin açılışı ile Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bonosu ve tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Kocaelispor-RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla sona erecek.

(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji-Glint Manisa Basket ve Beşiktaş GAİN-Karşıyaka müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/20.30/20.30) (Fotoğraflı)

3- 2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu, ESTÜ Spor Salonu'nda başlayacak. Organizasyonun yarı finalinde, Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor ve Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana maçları oynanacak.

(Eskişehir/15.00/19.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Tenis Federasyonu ile Mercedes-Benz arasındaki sponsorluk anlaşmasının tanıtımı, Mercedes-Benz Otomotiv Merkez Ofisi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı)

Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu

10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
