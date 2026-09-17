GÜNDEM ÖZETİ / 17 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" programına, Bakanlık, Kadın ve Demokrasi Vakfı ve Turkcell arasında Kadınlar İçin Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne ve Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi Yeni Hizmet Birimleri Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/12.00/14.30)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 65. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılacak.

(İstanbul/10.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti İl Başkanlığında basın açıklaması yapacak.

(Artvin/10.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, esnafı, Valiliği, Ticaret Borsasını, Ticaret Odasını ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret edecek.

(Balıkesir/13.15-16.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 65. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılacak.

(İstanbul/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.00/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı hayvancılık verileri ile ağustos ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Kur'an Eğitim Merkezi Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Erzurum/15.00)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek İspanya Süper Kupası tanıtım toplantısına katılacak, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı Tüpraş Stadı'nda ağırlayacağı müsabakayı izleyecek.

(İstanbul/15.00/22.00)

2- İstanbul'un 2-7 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki El Faysal, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00)

3- UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, Fransa ekibi Olimpik Marsilya'yı konuk edecek.

(İstanbul/22.00)

4- FIBA Şampiyonlar Ligi elemelerine Bulgaristan'ın Samokov kentinde devam edilecek. Biotekno Körfez Basket, çeyrek finalde Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras ile karşılaşacak.

(Samokov/18.45)

5- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde "Gaziler-Şöhretler Maçı" etkinliği düzenlenecek.

(İstanbul/19.00)

6- Bosphorus Cup 2026 yelken yarışlarının ilk gününde Kalamış ve Marmara Denizi parkurlarında mücadeleler gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.00)

7- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, 2 maçla tamamlanacak.

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