GÜNDEM ÖZETİ / 23 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde İklim Etkinliği'ne katılacak, Gotham Hall'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), UID, MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi (USCMO) tarafından düzenlenecek etkinliğe iştirak edecek.

(New York)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Fuarı ve 29. IBF Uluslararası İş Forumu Açılış Töreni ile İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek İstanbul Ticaret Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/12.00)

3- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile görüşecek.

(Ankara/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "BM Kadın Birimi-Hırvatistan İş Birliğinde 'Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Teknoloji Kaynaklı Şiddetle Mücadele' Başlıklı Yan Etkinlik" programı ile Türkiye-ABD Teknoloji Diyaloğu Toplantısı'na katılacak.

(New York)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında bulunduğu Mardin'de basın açıklaması gerçekleştirecek, STK temsilcileriyle buluşacak, bir dizi programa katılım sağlayacak.

(Mardin/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'ne katılacak, Siirt Valiliğine ziyarette bulunarak İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek, esnaf ziyareti yapacak, AK Parti Siirt İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldıktan sonra Siirt-Pervari Yolu ile Siirt-Kurtalan Demir Yolu şantiyelerinde incelemelerde bulunarak brifing alacak ve açıklama gerçekleştirecek.

(Siirt/11.00/12.00/13.30/15.00/16.15/17.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, hanehalkı beklenti anketi ile sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu oturumu liderlerin katılımıyla devam edecek.

(New York)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, AYM'ye bireysel başvurunun 14. yıl dönümü kapsamında "Türk Anayasa Mahkemesinin Norm Denetimi Kararlarının Bireysel Başvuruya Etkisi" temalı sempozyumun açılışında konuşacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı idmanla devam edecek.

(İstanbul/17.00)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/21.30)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında; İstanbul Gençlikspor-Giresunspor ve Beykoz Belediyespor-Spor Toto karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/15.00/17.00)

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