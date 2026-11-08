GÜNDEM ÖZETİ / 8 Kasım 2026 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 8 Kasım 2026

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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında Şuşa Valiliği'nde resmi törenle karşılanacak. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Hocalı Soykırım Anıtı'nı ve müzeyi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Hankendi Zafer Anıtı'na ziyarette bulunacak ve resmi yemeğe katılacak.

(Şuşa/Hocalı/Hankendi)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanlık Ön Seçimi'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye Konferansı'na katılacak, Şehit Emre Beker Polis Merkezi Amirliğini ziyaret edecek.

(Çorum/13.30/14.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, İlçe Başkanları Toplantısı ve İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Bilecik/12.30/13.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UCI Gran Fondo World Series Antalya 2026 uzun parkur yarışının startını verecek, Antalya COP31 Gençlik Evi Açılış Programı'na katılacak.

(Antalya/10.00/11.15)

2- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK, Arca Çorum FK-Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Rize/13.30/Çorum/16.00/Antalya/18.30/İstanbul/21.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, Bandırmaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor, Boluspor-Bodrum FK ve Mardin 1969-Batman Petrolspor müsabakalarıyla sona erecek.

(Balıkesir/13.30/İstanbul/Bolu/16.00/Mardin/19.00)

4- Nesine 2. Lig gruplarında 10. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

5- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları tamamlanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasına, Bahçeşehir Koleji-Yukatel Denizli Basket, Anadolu Efes-TOFAŞ ve Galatasaray MCT Technic-Esenler Erokspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8. hafta müsabakaları yapılacak. Galatasaray Daikin-Beşiktaş, Eczacıbaşı Peron İstanbul-Göztepe Yuppo, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana, Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Zerenspor-Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor Eker-VakıfBank ve Aras Kargo-İlbank maçları oynanacak.

(İstanbul/14.00/15.00/19.00/Afyonkarahisar/15.00/Ankara/Bursa/İzmir/16.00)

8- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'taki ikinci maçında Norveç'i THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftası, MC Sistem Yozgat-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Odunpazarı maçlarıyla sona erecek.

(Yozgat/14.00/İstanbul/16.00)

10- MotoGP'nin yirminci ayak yarışı Katar'da yapılacak.

(Lusail/19.00)

11- Formula 1'de 2026 sezonunun yirminci ayağı Brezilya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Sao Paulo/20.00)

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Kaynak: AA
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