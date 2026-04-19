Gündem Özeti: Diplomasi, Spor ve Siyasi Toplantılar
19.04.2026 09:11
6 Nisan 1920'de önemli diplomasi etkinlikleri ve spor karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurul Kapanış Oturumu"na katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin il başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(İzmir/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 5. Antalya Diplomasi Forumu, "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla üçüncü gününde yapılacak etkinliklerle sona erecek; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, forumun kapanış töreni kapsamında basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bulgaristan'da milletvekili genel seçimi yapılacak.

(Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Lübnan ile İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından yaşanan gelişmeler ve ateşkesin yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Gençlik, Çocuk, Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği'nin açılışına ve Genç Kart Tanıtımı'na katılacak.

(Edirne/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor, Samsunspor-Beşiktaş ve Trabzonspor-RAMS Başakşehir müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/Samsun/17.00/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'de 36. hafta karşılaşmaları oynanacak; İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer, Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK, Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK, Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor, Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor, Boluspor-Adana Demirspor ve Manisa FK-Serikspor maçları yapılacak.

(İstanbul/Muğla/Balıkesir/Çorum/Iğdır/Bolu/Manisa/16.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta maçları tamamlanacak, Beyaz Grup'ta 37. hafta müsabakaları oynanacak.

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Altılı Final organizasyonunun üçüncülük karşılaşmasında Spar Girona ile Casademont Zaragoza karşılaşacak, finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet maçı yapılacak.

(Zaragoza/18.00/21.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasına Onvo Büyükçekmece Basketbol-Safiport Erokspor, Fenerbahçe Beko-Trabzonspor ve Aliağa Petkimspor-Glint Manisa Basket karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

7- Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı beşinci ve son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın MSK Iuventa takımını ağırlayacak.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabının sekizinci haftasında Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçı yapılacak.

(Trabzon/14.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 6. haftasında İstanbul Gençlik-Spor Toto maçı oynanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA

