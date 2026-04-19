Gündem Özeti: Diplomasi, Spor ve Siyasi Toplantılar

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurul Kapanış Oturumu"na katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin il başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(İzmir/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 5. Antalya Diplomasi Forumu, "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla üçüncü gününde yapılacak etkinliklerle sona erecek; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, forumun kapanış töreni kapsamında basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bulgaristan'da milletvekili genel seçimi yapılacak.

(Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Lübnan ile İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından yaşanan gelişmeler ve ateşkesin yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Gençlik, Çocuk, Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği'nin açılışına ve Genç Kart Tanıtımı'na katılacak.

(Edirne/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor, Samsunspor-Beşiktaş ve Trabzonspor-RAMS Başakşehir müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/Samsun/17.00/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'de 36. hafta karşılaşmaları oynanacak; İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer, Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK, Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK, Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor, Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor, Boluspor-Adana Demirspor ve Manisa FK-Serikspor maçları yapılacak.

(İstanbul/Muğla/Balıkesir/Çorum/Iğdır/Bolu/Manisa/16.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta maçları tamamlanacak, Beyaz Grup'ta 37. hafta müsabakaları oynanacak.

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Altılı Final organizasyonunun üçüncülük karşılaşmasında Spar Girona ile Casademont Zaragoza karşılaşacak, finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet maçı yapılacak.

(Zaragoza/18.00/21.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasına Onvo Büyükçekmece Basketbol-Safiport Erokspor, Fenerbahçe Beko-Trabzonspor ve Aliağa Petkimspor-Glint Manisa Basket karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

7- Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı beşinci ve son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın MSK Iuventa takımını ağırlayacak.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabının sekizinci haftasında Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçı yapılacak.

(Trabzon/14.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 6. haftasında İstanbul Gençlik-Spor Toto maçı oynanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.