Gündemde Önemli Toplantılar ve Spor Etkinlikleri - Son Dakika
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Gündemde Önemli Toplantılar ve Spor Etkinlikleri

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TBMM, uluslararası diplomasi gelişmeleri ve spor müsabakaları için toplanıyor.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu ilk haftasına, SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Fatih Karagümrük, Vanspor FK-Metro Holding Kayserispor ve Bodrum FK-Bursaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Ankara/19.00/Manisa/Muğla/21.30)

2- Romanya'da devam eden FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Türkiye, İtalya ile karşılaşacak.

(Oradea/13.00)

3- Avrupa Büyükler Pentatlon Şampiyonası, Burhan Felek Spor Kompleksi'nde karışık bayrak yarışı finalleriyle tamamlanacak.

(İstanbul/09.00)

4- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin on ikinci ayak yarışı, İngiltere'de gerçekleştirilecek.

(Silverstone/15.00)

***

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Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündemde Önemli Toplantılar ve Spor Etkinlikleri - Son Dakika

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