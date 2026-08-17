Gündemdeki Önemli Gelişmeler - Son Dakika
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Gündemdeki Önemli Gelişmeler

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Özgür Özel, İmamoğlu davasında duruşmaya katılacak; Bakanlar çeşitli ziyaretler ve etkinliklerde olacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davanın duruşmasına katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen evlilik kredisinden faydalanan çiftlerin eğitim programına katılacak, Aile Destek Merkezi ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Diyarbakır/13.30/15.30/16.15/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği, il ticaret ve gümrük müdürlüklerini ziyaret edecek, STK temsilcileriyle istişare toplantısına katılacak, organize sanayi bölgesi yönetim kurulu ile toplantıda bir araya gelecek.

(Çorum/12.00/13.00/16.00/17.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli'nin açılış törenine katılacak, Çamlıhemşin Belediye Başkanlığını, Valiliği, Rize Belediye Başkanlığını, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, İyidere Lojistik Merkezi Ana Mendireğinin Son Ano Kronman Beton Döküm Töreni'ne katılacak.

(Rize/11.00/11.45/12.30/13.15/14.00/17.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin meydana geldiği saatte anılacak.

(Kocaeli/Sakarya/Yalova/03.02)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası, Samsunspor-Göztepe müsabakasıyla tamamlanacak.

(Samsun/21.30)

2- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Batman Petrolspor-Boluspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Batman/21.30)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Sarı-lacivertli takım, tesislerde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/16.00/18.30) ???????

4- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'ye konuk olacak Fransız ekibi Olimpik Lyon'un teknik direktörü Paulo Fonseca ve bir futbolcu, Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

(İstanbul/20.30)

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Kaynak: AA

Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündemdeki Önemli Gelişmeler - Son Dakika

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